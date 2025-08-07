Universal Pictures ajoute dans ses films un message d’avertissement ciblant les IA génératives

Universal Pictures a récemment commencé à inclure dans le générique de ses films une mention indiquant que ces derniers « ne peuvent pas être utilisés pour entraîner une intelligence artificielle ». Cette mention vise à protéger les droits d’auteur face aux groupes de la tech qui utilisent des œuvres culturelles pour alimenter leurs modèles d’IA sans autorisation ni compensation. Ce message est apparu pour la première fois avec How to Train Your Dragon en juin, puis dans les films Jurassic World Rebirth et Bad Guys 2. La mention s’ajoute à l’avertissement classique sur la protection juridique du film, et dans certains pays, s’appuie sur une directive européenne de 2019 permettant aux ayants droit de refuser l’usage de leur contenu à des fins de recherche scientifique.

Cette mesure traduit l’inquiétude croissante d’Hollywood face à la montée de l’IA générative, qui peut imiter le style de studios comme Ghibli ou exploiter des contenus piratés, ainsi que l’aurait déjà fait Meta avec des livres issus du site LibGen. Des médias comme The New York Times ont d’ailleurs intenté des procès contre des entreprises d’IA pour l’utilisation non autorisée de leurs contenus. Même si un simple avertissement ne suffit peut-être pas à empêcher ces pratiques, ce dernier pourrait tout de même offrir une base légale en cas de poursuites. À défaut de totalement freiner les IA (si tant est que cela soit possible), les studios cherchent donc désormais à tracer une ligne rouge juridique.