Copyright : Disney et Universal attaquent en justice Midjourney

C’est un choc : ce mercredi 11 juin, Disney et NBC Universal ont intenté une action en justice contre l’éditeur de Midjourney, une IA générative d’images qui ne s’embarrasse pas vraiment de questions sur le copyright. La plainte accuse Midjourney de générer des images faisant références à des personnages ou éléments propres aux productions Disney/Universal sans l’autorisation des entreprises concernées.

Ces images ont été intégrées à la plainte pour démontrer le vol de copyright

Les deux géants des médias précisent avoir à plusieurs reprises contacté Midjourney pour faire cesser ce type de pratique, des tentatives de résolution à l’amiable qui n’ont jamais abouti. Les dommages et intérêts demandés dans la plainte sont proprement colossaux puisque les deux sociétés réclament pas moins de 150 000 dollars par image générée montrant un élément sous Copyright. Autant dire qu’au delà de la question strictement juridique, la plainte ressemble aussi à un moyen de couler financièrement l’éditeur de Midjourney sachant que le CA de Midjourney en 2024 avoisinait les 300 millions de dollars (et beaucoup moins en bénéfices).

A noter que ce dépôt de plainte s’inscrit dans un contexte de plus en plus tendu entre les ayant-droits et les éditeurs d’IAs génératives. Jusqu’ici cependant, la charge était menée par de grands groupes de presse (comme le New York Times par exemple)et par par des groupes de médias.