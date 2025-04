Midjourney passe à la V7 : personnalisation, nouveau mode Draft, et des mains enfin parfaites

Midjourney vient de lancer la 7ème itération de son générateur d’image, une V7 qui a commencé à être déployé en alpha jeudi. Contrairement au modèle Ghibli d’OpenAI récemment devenu viral, Midjourney V7 n’est pas spécifiquement optimisé pour un style particulier, mais il produit tout de même des résultats visuellement impressionnants, surtout pour les rendus réalistes ou au contraire très « artistiques ». L’une des principales caractéristiques de la V7 est la personnalisation : les utilisateurs doivent désormais noter 200 images afin d’adapter le modèle à leurs préférences. On note aussi une plus grande cohérence dans le rendu des mains, des objets et des textures. Le CEO David Holz décrit la V7 comme une architecture entièrement nouvelle, nettement plus performante dans l’interprétation des invites textuelles (prompts) et visuelles. Holz précise cependant que la V7 pourrait nécessiter un style d’invite différent.

We’re now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It’s our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025

Le nouveau modèle est disponible en deux modes : Turbo, plus rapide mais plus coûteux, et Relax, plus économique. Il introduit également le mode Draft, qui génère des images 10 fois plus vite et à moitié prix par rapport au mode standard, bien que la qualité soit inférieure. Certaines fonctionnalités clés, comme l’agrandissement et la retouche des images, ne sont pas encore disponibles mais devraient arriver dans les deux mois à venir. Midjourney V7 peut être activé sur le site de Midjourney et le serveur serveur Discord de l’IA.