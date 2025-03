Amazon Prime Video teste le doublage par IA pour des films et séries

Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon, franchit une nouvelle étape en proposant des doublages réalisés par intelligence artificielle pour certains films et séries. Le groupe dit le faire pour rendre son catalogue encore plus accessible à ses abonnés à travers le monde. En effet, le service met en place un doublage assisté par IA pour des titres qui n’avaient pas été doublés dans d’autres langues jusqu’à présent.

Cette initiative vise à surmonter la barrière de la langue, un obstacle pour de nombreux spectateurs qui souhaitent regarder des productions provenant de pays différents. À partir d’aujourd’hui, le doublage assisté par IA sera disponible pour 12 films et séries, parmi lesquels La Légende du Cid, Mi Mamá Lora et Long Lost. Les versions en anglais et en espagnol latino-américain seront proposées en priorité. Le support d’autres langues, comme le français, n’est pas encore annoncé.

Raf Soltanovich, vice-président de la technologie chez Prime Video et Amazon MGM Studios, déclare : « Chez Prime Video, nous croyons en l’amélioration de l’expérience des clients grâce à des innovations pratiques et utiles en matière d’IA. Le doublage assisté par IA n’est disponible que sur les titres qui n’ont pas de support de doublage et nous sommes impatients d’explorer une nouvelle façon de rendre les séries et les films plus accessibles et plus agréables ».

Déjà une tentative ratée pour le doublage par IA chez Amazon

Il est bon de rappeler qu’Amazon Prime Video a déjà tenté le doublage français par IA avec le cas de Sylvester Stallone pour son film Armor. Alain Dorval, le comédien qui assurait le doublage de Sylvester Stallone depuis le premier film Rocky, est décédé l’an dernier. Amazon a donc fait appel à ElevenLabs pour reproduire la voix d’Alain Dorval et proposer un doublage. Le résultat dans la bande-annonce était très mauvais et il y a eu beaucoup de critiques. Amazon a donc décidé d’annuler cette opération et a fait appel à un vrai comédien pour le doublage.

Mais comme nous pouvons le voir, Amazon est persuadé que le doublage par IA a du sens et se lance réellement dans le domaine aujourd’hui.