Sylvester Stallone doublé par une IA pour sa voix française : un futur flop ?

Le regretté Alain Dorval, doubleur iconique de nombreuses stars américaines (Jeff Bridges, Nick Nolte, etc.) est décédé des suites d’un cancer au mois de février 2024. Les voix du doubleur français sont tellement reconnaissables entre toutes qu’un problème se pose pour les futurs films avec des acteurs déjà doublés par Dorval. Ainsi en est-il du film Armor avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. Pour ce métrage, la voix de Dorval a été synthétisée et recréée à l’aide de l’intelligence artificielle, une procédure technique permise par un partenariat entre les sociétés Lumiere Ventures et ElevenLabs.

https://x.com/auroreberge/status/1877847594254413885

Las, la bande-annonce de la version française d’Armor a été diffusée sur les réseaux sociaux et c’est peu dire que la voix synthétique de Stallone n’a pas du tout convaincu les internautes ! Tout sonne faux, au point qu’Aurore Bergé, la fille d’Alain Dorval, a tenu à régir pour condamner cette publication : “J’ai donné mon accord pour un essai. Uniquement un essai. Rien ne pouvait être publié sans validation finale de ma mère et moi. Je découvre… sur X que cet engagement n’est pas respecté. Je n’ai jamais validé une telle diffusion. Et mon père ne l’aurait jamais validée en l’état. »

Autant dire que ce dérapage ne risque pas de soigner l’image de l’IA, déjà très écornée dans le secteur de la création cinématographique. Pour rappel, la grande grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood concernait déjà l’IA et la façon dont les studios avaient déjà commencé à exploiter ces nouvelles technologies.