Des lunettes AR Oakley-Meta seraient lancées sur le marché en 2025

Meta et EssilorLuxottica prévoient d’élargir leur gamme de lunettes intelligentes avec le lancement de lunettes Oakley-Meta dès cette année 2025. Développées sous le nom de code Supernova 2, ces lunettes AR seront destinées principalement aux athlètes et aux cyclistes. Contrairement aux modèles Ray-Ban, qui ciblent le grand-public avec une caméra placée sur l’une des deux branches, les lunettes Oakley n’incluront pas d’affichage tête haute (HUD) et disposeront d’une caméra placée au centre de la monture.

Meta devrait aussi lancer un autre produit sous le nom de code Hypernova, doté d’un HUD capable d’afficher des notifications, des textes et d’aider à cadrer des photos. Ces lunettes seraient proposées au prix d’environ 1 000 dollars et pourraient inclure un bracelet EMG de Meta pour des commandes avancées (des commandes tactiles seraient tout de même disposées au niveau des branches comme sur les lunettes AR déjà vendues par Meta).

Les plans à long terme de Meta pour la réalité augmentée incluent en outre le lancement de véritables lunettes AR, nom de code Artemis, en 2027. Contrairement au prototype avancé Orion, qui offre un large champ de vision mais est trop coûteux à produire en masse, Artemis sera plus abordable et léger, mais avec un champ de vision plus restreint. Entre-temps, Meta devrait lancer deux modèles de Quest 4 en 2026 ainsi qu’un casque de réalité mixte léger en 2027, ce dernier offrant un affichage AR de haute qualité avec un champ de vision plus large.