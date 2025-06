L’Ordre des Géants : un DLC et une nouvelle aventure pour Indiana Jones et le Cercle Ancien (trailer + date de sortie)

Indy est immortel, et ses aventures, celles qui nous font vraiment vibrer, se déroulent désormais sur PC, Xbox Series et PS5 (et dans le Game Pass aussi). L’excellent Indiana Jones et le Cercle Ancien a droit à son premier DLC, une toute nouvelle aventure baptisée L’Ordre des Géants. Le premier trailer du DLC a été dévoilé lors du Xbox Games Showcase. L’ambiance est toujours aussi raccord avec la première trilogie de Spielberg (on oublie les deux opus suivants) et l’action se déroule cette à Rome où Indy devra combattre une secte rattachée à l’ordre des redoutables Néphilims (des géants).



Le pitch de L’Ordre des Géants : « Le DLC Indiana Jones et le Cercle Ancien™: L’Ordre des Géants débute lorsqu’Indy rencontre le père Ricci, un jeune prêtre cherchant désespérément à retrouver un mystérieux artefact. Toutefois, alors qu’Indiana découvre les mystères de l’Ordre des nephilims, cette chasse au trésor sans histoire se transforme en véritable expédition. […] Découvrez l’héritage des derniers nephilims, faites vos preuves lors des jeux de gladiateurs secrets de l’empereur Néron et élucidez le mythe de la bête colossale. Confrontez le culte de Mithra, un groupe sinistre et énigmatique, déterminé à vous arrêter. Le père Ventura et Mussolini feront leur grand retour, et Indy aura besoin de toute sa jugeote pour déjouer les plans de ses anciens et nouveaux ennemis. Mais il réalisera vite que certains secrets devraient ne jamais refaire surface… »

Le DLC L’Ordre des Géants sera disponible le 4 septembre prochain sur PC, Xbox Series et PS5.