Indiana Jones et le Cercle Ancien PS5 : la date de sortie est officialisée

Après la fuite, place à l’officialisation pour la date de sortie d’Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PlayStation 5. Le jeu sortira le 17 avril 2025 sur la console de Sony. Il sera même accessible le 15 avril pour ceux qui le précommandent. Il est déjà jouable sur Xbox Series X/S et PC depuis quelques mois.

Indiana Jones sortira le 17 avril 2025 sur PS5

L’annonce de la sortie de sortie pour Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 se fait avec une vidéo de MachineGames, le studio qui a développé le jeu, et Bethesda Softworks, le distributeur du jeu, qui met en avant Troy Baker, la voix anglaise d’Indiana Jones dans le jeu, et de Nolan North, la voix anglaise de Nathan Drake dans les jeux Uncharted.

Nolan North sert en quelque sorte de mentor à Troy Baker dans la vidéo, éclairant son jeune collègue sur le poids que représente le fait d’endosser le rôle de quelqu’un comme Indiana Jones, ou d’un personnage proche d’Indiana Jones. C’est à la fin de la vidéo que l’on découvre la date de sortie, à savoir le 17 avril.

En plus de lancer la version PS5 en avril, MachineGames ajoute deux nouvelles capacités de fouet à toutes les versions du jeu. La première inflige plus de dégâts aux ennemis lors des attaques suivantes s’ils ont été frappés par le fouet d’Indy, tandis que la seconde permet aux joueurs de désarmer un ennemi et de faire voler son arme dans la direction d’Indy.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 est disponible en plusieurs éditions. L’édition standard coûte 79,99 euros, tandis que l’édition Premium est au prix de 109,99 euros. Il faudra débourser 199,99 euros pour profiter de l’édition Collector.