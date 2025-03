Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 : la date de sortie a fuité

Ça se précise pour la date de sortie d’Indiana Jones et le Cercle Ancien sur P55, avec le jeu qui sera disponible le 17 avril 2025. C’est ce que rapporte le leaker billbil-kun, toujours très bien informé, précisant que les précommandes ouvriront le 25 mars.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est déjà disponible sur Xbox Series X/S et sur PC, et une version PlayStation 5 a déjà été annoncée. Mais il n’y a pas encore (officiellement) une date de sortie. La fuite du jour permet toutefois de découvrir que le jeu qui a reçu de bonnes critiques arrivera le 17 avril, soit dans un peu plus d’un mois.

Il y aura deux éditions physiques pour le jeu, à savoir une version standard et une version premium. La première sera disponible au prix de 79,99 euros, tandis que la seconde coûtera 109,99 euros. La version premium proposera quelques avantages supplémentaires, dont un accès anticipé qui permettra de jouer sur PS5 dès le 15 avril, soit deux jours avant la version standard.

Le jeu se situe entre les films d’Indiana Jones, Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade. Le joueur contrôle le personnage dans une nouvelle aventure mondiale afin de découvrir le secret d’un pouvoir lié au Cercle Ancien. C’est un jeu à la première personne.

Troy Baker fait la voix dans la version originale. Et en français, c’est Richard Darbois, qui n’est autre que la voix française habituelle d’Harrison Ford, qui a incarné Indiana Jones dans chaque film. Ceux qui ont vu les films en VF ne sont donc pas dépaysés.