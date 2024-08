Indiana Jones et le Cercle ancien : sortie confirmée sur PS5 et la date dévoilée sur Xbox

Une nouvelle bande-annonce pour Indiana Jones et le Cercle ancien a été dévoilée à l’occasion de la Gamescom et il y a eu la confirmation que le jeu sortira bel et bien sur PlayStation 5, en plus des Xbox Series X/S.

Indiana Jones et le Cercle ancien sera disponible sur Xbox Series X/S et PC (via Steam) le 9 décembre 2024. Les joueurs PS5 devront attendre le printemps 2025 pour incarner le célèbre aventurier et professeur d’archéologie. Il n’y a pas encore une date plus précise pour la console de Sony. En coulisses, il se murmure que le mois de sortie pourrait être avril. Ce serait en tout cas l’objectif.

Hier, une fuite avait indiqué que le jeu devrait bel et bien être en exclusivité temporaire sur Xbox Series X/S et PC, avant de débarquer sur PlayStation 5. Cela rejoignait des informations partagées en février, selon lesquelles Microsoft envisageait de proposer le jeu sur PS5 dans les mois suivant la sortie sur Xbox et PC.

Le jeu se situe entre les films d’Indiana Jones, Les Aventuriers de l’Arche perdue et La Dernière Croisade. Les joueurs contrôle le personnage dans une nouvelle aventure mondiale afin de découvrir le secret d’un pouvoir lié au Cercle ancien. C’est un jeu à la première personne.

Troy Baker fait la voix dans la version originale. Et en français, ce sera Richard Darbois, qui n’est autre que la voix française habituelle d’Harrison Ford, qui a incarné Indiana Jones dans chaque film. Ceux qui ont vu les films en VF ne seront donc pas dépaysés.