Indiana Jones et le Cercle ancien : sortie en 2025 sur PS5, après une exclusivité Xbox

Indiana Jones et le Cercle ancien était au départ vendu comme un jeu uniquement disponible sur Xbox pour ce qui est des consoles, mais le titre développé par MachineGames et publié par Bethesda Softworks arrivera aussi sur PlayStation 5. La sortie sera fera en 2025 selon les informations de Nate The Hate.

« Indiana Jones et le Cercle ancien de MachineGames sortira sur Xbox et PC pendant les fêtes de fin d’année (décembre) en tant qu’exclusivité sur console », déclare le leaker. « À l’issue de cette période d’exclusivité, Indiana Jones et le Grand Cercle devrait sortir sur PlayStation 5 au cours du premier semestre 2025 », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, des informations selon lesquelles Microsoft s’apprêtait à annoncer son intention de porter une autre grande exclusivité Xbox sur PS5 ont émergé. Il s’était dit qu’il y avait une grande chance que l’annonce soit liée à Indiana Jones.

Aussi, il a été révélé en février que Microsoft envisageait de proposer le jeu sur PS5 dans les mois suivant la sortie sur Xbox et PC. Cela semble donc se confirmer aujourd’hui.

L’officialisation de l’information ne va pas tarder. En effet, la Gamescom va débuter demain. Ce salon international consacré au jeu vidéo, qui a lieu chaque année en Allemagne, est l’occasion d’avoir quelques annonces et il se trouve que Indiana Jones et le Cercle ancien aura justement une section dédiée.