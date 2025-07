TikTok pourrait être inaccessible aux États-Unis à partir du 17 septembre

Donald Trump apprécie beaucoup TikTok, qui lui a servi plateforme politique idéale durant sa dernière campagne présidentielle. Mais il semble que depuis peu la lassitude se soit emparée du 47ème président américain. Malgré les multiples sursis accordés à la plateforme par l’administration Trump, la coupe semble cette fois vraiment pleine : interrogé sur le plateau de la CNBC, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick a déclaré que TikTok ne sera plus accessible aux États-Unis à partir du 17 septembre, si bien sûr la Chine s’entête à ne pas vouloir céder l’application de « shorts » à une firme américaine.

Les États-Unis soupçonnent TikTok de récupérer les données des utilisateurs américains et de constituer de ce fait un risque pour la sécurité nationale

« Nous avons pris la décision. On ne peut pas avoir un contrôle chinois sur quelque chose qui se trouve sur 100 millions de téléphones américains « , a ainsi déclaré Lutnick dans l’émission Squawk on the Street de la CNBC. « En gros, les Américains auront le contrôle. Les Américains posséderont la technologie. Les Américains contrôleront l’algorithme. C’est quelque chose que Donald Trump est prêt à faire », a ajouté le secrétaire au commerce. Sachant que l’on voit mal la Chine accepter cette proposition, les jours de TikTok sur le sol américain semblent effectivement comptés, à moins d’une énième volte-face de l’administration Trump.