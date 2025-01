Interdiction de TikTok : la Chine s’en prend aux États-Unis

La Chine a exprimé son désaccord face à la décision des États-Unis d’interdire TikTok, une application très populaire auprès des utilisateurs américains. Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine espérait que les États-Unis « écoutent la voix de la raison » et offrent un environnement commercial « ouvert, équitable, juste et non discriminatoire » pour les entreprises internationales opérant sur leur sol.

TikTok, qui compte plus de 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, a joué un rôle clé dans l’économie américaine, en stimulant l’emploi et la consommation, a ajouté la porte-parole. « C’est une application très appréciée des utilisateurs américains et présente depuis de nombreuses années », a-t-elle souligné.

Le climat politique autour de TikTok a pris un tournant avec la mise en place d’une loi permettant aux États-Unis de suspendre temporairement l’interdiction, afin de donner à la maison-mère de TikTok, ByteDance, 90 jours pour trouver un acheteur. Ce texte a provoqué des tensions, notamment après la décision de Donald Trump de rétablir la plateforme aux États-Unis, quelques heures seulement après sa suspension.

En réponse à la décision de l’administration, TikTok a rapidement regagné en popularité, avec des vidéos célébrant son retour. Le débat reste ouvert, avec de nouvelles perspectives après l’investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Son investiture a lieu aujourd’hui.