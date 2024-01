Indiana Jones and the Great Circle : un premier trailer épique, et une sortie sur PC et Xbox Series dès 2024 !

MachineGames n’a pas déçu : Indiana Jones and the Great Circle a été la belle confirmation de ce premier Xbox Developper Direct de 2024. Le studio suédois a dévoilé le premier trailer du jeu, et les fans d’Indy avaient de quoi être rassurés. Tout d’abord, Indiana Jones and the Great Circle ne sera pas un clone d’Uncharted (version Xbox), et c’est tant mieux : le joueur incarnera en effet Indy en vue à la première personne (sauf les passages de grimpette et les cut-scènes avec poses « iconiques » en prime), et l’on retrouve l’ambiance propre à la franchise culte, soit un mixe à priori bien dosé entre l’aventure, l’action et les énigmes, le tout dans des environnements superbement détaillés. Quant à la BO (qui n’est pas signée John Williams), elle est franchement épique, même si on aurait aimé retrouver le thème inoubliable des films.

Graphiquement, ce n’est certes pas Hellblade 2, mais on est bien dans le haut du panier, avec des visages réalistes et de beaux effets de lumière et de textures. Surtout, on retrouve tout ce qui fait le charme d’Indy, à commencer par… Harrison Ford, qui sert donc ici de modèle pour notre héroïque archéologue ! Le fouet sert évidemment lors des combats ainsi qu’à grimper le long ds murs, mais l’on pourra aussi sortir ce bon vieux colt (et reproduire une fameuse scène culte dans laquelle Indy ne veut pas faire durer la baston), ou se servir de ses poings, sachant que l’on peut passer quasi instantanément d’un mode de combat à l’autre. Le studio confirme en outre les rumeurs concernant la chronologie du jeu, dont l’action s’inscrit entre le 2ème et le 3ème film. Voilà donc qui est ultra prometteur en l’état, et le plus beau, c’est que ce Indiana Jones and the Great Circle sera disponible dès cette année sur Xbox Series, PC, et bien sûr day one dans le Game Pass. Vivement !