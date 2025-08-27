Replaced : le jeu indé très attendu est (encore) reporté de plusieurs mois

Le très attendu Replaced, développé par Sad Cat Studios, ne sortira finalement pas en 2025. Le studio a confirmé que ce jeu d’aventure action au style rétro-pixel absolument superbe sortira finalement au printemps 2026. Initialement prévu pour 2022, le jeu n’a cessé d’être reporté, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Pour rappel, le studio était initialement basé en Biélorussie, ce qui avait contraint l’équipe à se relocaliser. Le directeur du jeu, Yura Zhdanovich, a présenté ses excuses pour ces retards successifs tout en ajoutant que l’objectif restait le même, soit proposer une expérience de qualité à la hauteur des fortes attentes des joueurs. Zhdanovich ajoute que la production est désormais « presque terminée », ce qui suggère que cette nouvelle fenêtre de lancement sera cette fois la bonne.

Replaced plonge les joueurs dans un univers cyberpunk rétro-futuriste inspiré des années 1980, où ils incarnent R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée dans un corps humain. Le jeu se distingue par son style visuel en 2.5D, mêlant le pixel art et les animations particulièrement fluides, et propose un gameplay combinant exploration, plateforme et des combats dynamiques. Le jeu sera disponible sur PC et Xbox Series X|S, et sera inclus dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Enfin, un dernier trailer, dévoilant la date de sortie précise, est attendu pour la fin de l’année