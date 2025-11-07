TENDANCES
Marvel 1943 repoussé : Skydance reporte indéfiniment la sortie du jeu d'Amy Hennig
Jeux vidéo

Marvel 1943 repoussé : Skydance reporte indéfiniment la sortie du jeu d’Amy Hennig

7 Nov. 2025 • 16:34
Décidément, c’est l’heure des reports. Presque simultanément à l’annonce du report de GTA VI par Rockstar Games, Skydance Games a annoncé que Marvel 1943: Rise of Hydra ne sortira finalement pas en 2026. Initialement déplacé de 2025 au début de l’année prochaine, le jeu vient désormais d’être repoussé « au-delà de 2026 ».Le studio craint-il que son jeu ne sorte en même temps que le monstre GTA VI ? Difficile à dire…

Marvel 1943 Rise of Hydra

Un concept ambitieux pour une équipe prestigieuse

Le projet, développé par le studio d’Amy Hennig — célèbre pour son rôle moteur sur la série Uncharted — promet une aventure narrativement dense située dans le Paris occupé de la Seconde Guerre mondiale. Les joueurs incarneront un quatuor de personnages issus de l’univers Marvel, plongés dans une intrigue d’espionnage et de résistance face à l’organisation Hydra.

Des difficultés… ou des peaufinages ?

Ce report suscite déjà son lot d’interrogations : Skydance peaufine-t-il l’écriture et la mise en scène, ou le développement rencontre-t-il des obstacles techniques et logistiques ? Amy Hennig apporte un gage qualitatif côté récit, mais la création d’un jeu de cette envergure nécessite du temps pour aligner de façon harmonieuse le gameplay, la direction artistique et l’aspect narratif. L’absence totale de fenêtre de sortie n’est en tout cas pas rassurante, et il n’est pas interdit de supposer que le studio est encore très loin du résultat souhaité, si loin peut-être que fixer une année de sortie tiendrait de la gageure…

