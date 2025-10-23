TENDANCES
Jeux vidéo

Marvel Cosmic Invasion : le beat’em up pixel art prend date sur consoles et PC (trailer)

23 Oct. 2025 • 12:40
Les amateurs de jeux de combat à défilement latéral peuvent se réjouir, car la fin d’année s’annonce explosive. Après l’excellent Absolum, c’est donc au tour de Marvel Cosmic Invasion de s’imposer comme le nouveau rendez-vous des fans de baston rétro. Le jeu sera disponible le 1er décembre prochain sur toutes les plateformes du marché, soit le PC et les consoles Xbox, PS4, PS5, Switch et même Switch 2.

Le grand retour de l’arcade

Marvel Cosmic Invasion est jouable jusqu’à 4 joueurs en local ou en ligne (avec crossplay), et le joueur pourra composer une équipe de deux super-héros parmi une sélection de 15 personnages jouables, avec la possibilité d’alterner entre eux en plein combat. Le dernier trailer confirme la présence de Iron Man et de Phoenix/Jean Grey (doublée par Jennifer Hale, qui est également la voix officielle de Jean dans X-Men ‘97). Ces personnages rejoignent Spider-Man, Wolverine Captain America et bien d’autres dans la liste du roster de super-héros disponibles. Avec sa somptueuse direction artistique en  pixel art inspiré des comics Marvel des années 1990, le jeu puise clairement dans la nostalgie tout en proposant une fluidité et une intensité toutes contemporaines. Du grand jeu d’arcade en somme…

Aux commandes de ce projet on retrouve le studio Tribute Games, déjà salué pour l’excellent Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Le studio s’est une nouvelle fois associé à Dotemu, éditeur désormais reconnu pour ses remakes rétrogaming de grands classiques de l’arcade.

