007 First Light : James Bond prend date sur consoles et PC avec une longue vidéo de gameplay

Lors d’un State of Play entièrement consacré à 007 First Light, IO Interactive a dévoilé une longue séquence de gameplay du jeu et surtout a confirmé la date de sortie du titre, qui sera donc disponible le 27 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games Store. Le studio derrière Hitman a donc présenté un extrait du premier niveau dans lequel l’agent secret infiltre un hôtel de luxe avant de se lancer dans une poursuite en voiture, le tout se terminant par une fusillade (relativement) spectaculaire. Fidèle à l’esprit Bond, ce gameplay varié mêlera donc infiltration, gadgets et gunfights, le tout saupoudré de séquences cinématiques marquant les temps forts de l’aventure. Parmi les détails marquants, on retient la possibilité d’utiliser un ennemi comme amortisseur lors d’une chute, ou bien encore le “permis de tuer” qui s’active dès lors que James Bond est directement menacé.

Hormis des graphismes globalement dépassés (On est très loin d’un Hellblade 2 ou d’un Death Stranding 2), tout cela était donc extrêmement prometteur. Cette longue présentation a également confirmé la distribution du jeu : Patrick Gibson incarnera 007, entouré de Priyanga Burford, Alastair Mackenzie, Kiera Lester (Miss Moneypenny), Lennie James (John Greenway) et Noemie Nakai (Miss Roth). Les précommandes sont déjà ouvertes : toute réservation de l’édition standard donne droit gratuitement à une mise à niveau vers l’édition Deluxe, incluant 24 heures d’accès anticipé et des bonus cosmétiques exclusifs.