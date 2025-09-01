007 First Light : James Bond sera la star du prochain State of Play de PlayStation

Sony et IO Interactive viennent d’annoncer un State of Play dédié à 007 First Light, une présentation qui sera diffusée dès demain 3 septembre (à 20h) sur les chaînes Twitch et YouTube de PlayStation. Ce State of Play dévoilera le jeu en détail avec notamment « plus de 30 minutes de gameplay » (soit presque la totalité du State of Play lui-même), une longue démo qui inclura notamment la première mission de James Bond en tant que recrue du MI6. Au programme forcément, des poursuites effrénées en voiture, des séquences d’infiltration et des fusillades. À l’issue de cette démonstration, les développeurs d’IO Interactive partageront des retours sur ce gameplay d’espionnage tactique.

Pour rappel, 007 First Light s’annonce comme un nouveau souffle pour la franchise, le jeu proposant une origin story avec un jeune Bond forcément plus impulsif que sa version plus âgée. 007 First Light sera disponible en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. A noter que le premier aperçu de ce jeu James Bond avait déjà été dévoilé lors du précédent State of Play de juin. Tout laisse donc à penser que IO Interactive a probablement signé un deal marketing avec PlayStation, et ce même si le jeu sort in fine sur toutes les plateformes.