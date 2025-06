007 First Light : IO Interactive (Hitman) dévoile le trailer de leur jeu basé sur James Bond

IO Interactive l’avait promis : dévoilé lors du State of Play (mais disponible sur PS5 ET Xbox Series), 007 First Light a été l’une des principales attractions d’une conférence au final un peu (trop) sage. Les créateurs de la franchise Hitman n’ont pas déçu avec cette première présentation d’une adaptation de James Bond qui semble avoir repris tout ce qui faisait le charme de l’agent « chauve » 47 tout en y ajoutant une bonne dose de « swag » et une narration évidemment propre à l’univers de 007. Graphiquement c’est impeccable, mais l’on ne voit pas encore grand chose du gameplay si ce n’est le bout d’une séquence d’infiltration et une autre séquence de poursuite en voiture. Cela reste malgré tout ultra prometteur, et l’on pourrait donc avoir une belle bataille en 2026 entre ce 007 et le futur Perfect Dark des Xbox Game Studios.



Pour l’instant, 007 First Light est annoncé pour 2026 (sans autre précision) sur les plateformes PC, Xbox Series et PS5, mais il se murmure déjà qu’une version Switch 2 serait aussi en cours de développement. A noter qu’IO Interactive promet de montrer plus de gameplay d’ici les prochains mois, ce qui permettra sans nul doute de rassurer définitivement sur le potentiel du jeu.