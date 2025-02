State of Play : Housemarque (Returnal) dévoile son prochain jeu, Saros (trailer)

Star d’un State of Play extrêmement pauvre en annonces first party – outre Saros, les PlayStation Studios ont uniquement présenté un énième remake, celui de Days Gone Remastered, le jeu datant pourtant de la précédente génération PS4 – Saros s’est dévoilé en toute fin de conférence. Signé Housemarque, les créateurs de l’excellent Returnal, Saros s’annonce un peu dans la même veine, surtout si l’on s’en tient aux toutes dernières images du trailer. L’acteur Rahul Kohli joue le rôle d’ Arjun Devraj, « un puissant exécuteur Soltari en quête de réponses sur une colonie perdue sur une planète lointaine ». Dans le trailer, Arjun se réveille difficilement sur la plage d’une autre planète que la Terre (à priori). Une éclipse assombrit le ciel, puis une immense créature à huit bras fait face à notre infortuné héros. Le trailer se termine sur les salves de boules de feu lancées par la créature. A priori le jeu devrait donc être un TPS-shooter à la difficulté relevée, suivant ainsi les traces de son prédécesseur. Pas de gameplay lors de cette présentation (mais une belle cinématique), ce qui laisse entendre que le jeu est encore très loin de la sortie. C’est en fait le cas : Sony annonce que le Saros ne sera disponible sur PS5/PS5 Pro qu’en 2026, sans autre précision de date.



Cette période de sortie lointaine a de quoi questionner, car si ce n’étaient les 65 millions de PS5 écoulées, Sony continue d’inquiéter sur cette génération avec un rythme de sorties first party très loin de ses standards et plus proche à vrai dire du Xbox de début de gen. Saros annonce du lourd certes, mais 2025 s’annonce comme une année creuse en terme de first party pour Sony, au même titre d’ailleurs que 2024 (et 2023). Heureusement, il y a les exclusivités d’éditeurs tiers, mais même sur ce point, il semble assez évident que Sony a lâché du lest, 90% des jeux présentés lors du State of Play étant aussi développés pour Xbox Series et PC. Comme un symbole de ce gros trou d’air, Death Stranding 2 est quasiment devenu LA grosse exclusivité PlayStation de 2025 avec Ghost of Yotei, mais il est plus que probable que le jeu ne soit qu’une exclusivité temporaire sachant que Kojima Studios a racheté les droits du jeu que Death Stranding premier du nom est sorti il y a quelques semaines sur Xbox Series.

Les plus optimistes (ou complaisants) pourraient arguer que Sony a déjà « plié le game » sur cette gen et qu’il n’y a plus lieu d’appuyer sur l’accélérateur, mais cet argument reste faible et surtout moins convaincant que celui consistant à rappeler que sur les deux dernières années, PlayStation a annulé en catastrophe une dizaine de projets GAAS qui avaient déjà englouti des centaines de d’heures de développement, sans même parler de l’incroyable échec de Concord. Le nouveau revirement stratégique de Sony (après avoir investi jusqu’à 60% de ses ressources financières dans le GAAS) se solde déjà sans doute par un énorme trou dans le calendrier de sortie, dont le prometteur Saros est bien malgré lui le révélateur.