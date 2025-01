Resolution Games annonce un jeu VR basé sur la franchise Donjons et Dragons (trailer)

Comment concilier les amateurs de VR et de D&D ? C’est très simple : Wizards of the Coast et Resolution Games (Angry Birds: Isle of Pigs, Cook-Out: A Sandwich Tale), viennent de révéler officiellement Battlemarked, une nouvelle adaptation en réalité virtuelle de Dungeons & Dragons (D&D). Construit sur le système Demeo de Resolution Games, le jeu propose une expérience en tour par tour basée sur un système de points d’action, le tout dans un environnement jeu de plateau virtuel (et animé). Contrairement au D&D traditionnel, Battlemarked ne nécessite pas de Maître du Donjon (MD) et met plutôt l’accent sur la prise de décision tactique. Au lancement, le jeu proposera deux campagnes scénarisées pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs et sera disponible sur plusieurs plateformes, dont les appareils VR (aucune plateforme précise encore spécifiée), le PC et les consoles.



Cette annonce s’est accompagnée d’un trailer mettant en avant le style artistique familier de D&D ainsi que des personnages emblématiques de la franchise comme un combattant Dragonborn et un voleur Tiefling. Rien n’a filtré en revanche sur la date de sortie, le prix et le contenu précis des campagnes. Resolution Games a cependant suggéré que de futures extensions pourraient explorer différents lores de D&D.