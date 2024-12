Dispatch : AdHoc Studio sublime la formule de Telltale Games pour un jeu d’aventure et de Super-héros (trailer)

Sorti de nulle part, Dispatch a été l’une des très grosses attractions des derniers Game Awards. Avec son ambiance hybride entre The Office et The Boys, Dispatch a crée la sensation, porté aussi par une réalisation sans faille qui donne l’impression de jouer à un dessin animé interactif (dessin animé de très bonne facture de surcroit). C’est vraiment très bon, et cela ressemble aussi à ce que pourrait être un jeu du studio Telltale si ce dernier avait enfin changé de moteur graphique. Cette similarité est logique dans le cas présent : le studio Adhoc a été fondé par 4 anciens employés de Telltale (Dennis Lenart, Micheal Choung, Nick Herman et Pierre Shorette) tandis que Dispatch est développé en collaboration avec LCG Entertainment, qui n’est autre que le nouveau nom du studio Telltale « nouvelle formule » !



Bref, une affaire de famille et surtout de très grandes ambitions comme en atteste la réalisation générale du jeu et le cast vocal. Aaron Paul (Breaking Bad), Laura Bailey, Erin Yvette, Jeffrey Wright ou bien encore Matthew Mercer sont en effet de la partie. Si l’on en croit la page Steam du jeu, Dispatch permettra de diriger les pas de « Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger. » Aucune date de lancement n’a encore été précisée.