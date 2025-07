State of Play : PlayStation dévoile de nouveaux détails sur Ghost of Yōtei (+ vidéo de gameplay)

Sony a profité de son dernier State of Play pour dévoiler en détail Ghost of Yōtei, son prochain grand jeu exclusif à la PS5, développé par le studio Sucker Punch et prévu pour le 2 octobre prochain. Le jeu suit l’histoire d’Atsu, une ronin en quête de vengeance contre six criminels responsables de la mort de sa famille. Inspiré par le folklore japonais et la figure du onryō (esprit vengeur), le jeu mêle narration épique et ambiance surnaturelle. Le monde ouvert, situé dans l’Ezo de 1603 (actuel Hokkaido), promet une grande liberté d’exploration, avec un accent mis sur le choix du joueur entre combat, narration ou exploration. Atsu pourra aussi compter sur un allié inattendu : un loup.



Côté gameplay et esthétique, Ghost of Yōtei se présente comme une évolution ambitieuse de Ghost of Tsushima, avec des combats évoquant les films de samouraïs classiques. Le jeu inclura plusieurs modes visuels originaux, dont le retour du Kurosawa mode en noir et blanc, un Miike mode plus sanglant inspiré par Takashi Miike, et un Watanabe mode aux ambiances lo-fi. Sony a également annoncé une édition spéciale de la PS5 pour accompagner le lancement du jeu. Alors que 2025 reste pauvre en exclusivités majeures sur la console de Sony (tout comme l’année 2024 d’ailleurs), Ghost of Yōtei s’impose déjà comme l’un des titres les plus attendus de l’année sur la plateforme, aux côtés bien sûr de Death Stranding 2.