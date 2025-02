State of Play : Tides of Annihilation illumine la conférence PlayStation

Au milieu d’une multitude de titres multiplateformes, Tides of Annihilation a largement tiré son épingle du jeu et a littéralement illuminé un State of Play dans l’ensemble très fade. Le titre du studio chinois Eclipse Glow a pour le coup « éclipsé » la plupart des autres jeux du même genre (et ce ne sont pas les TPS-action qui manquaient). Mélange de post-apo, de Steampunk et de légendes arthuriennes, Tides of Annihilation éblouit déjà par un usage plus que maitrisé du moteur Unreal Engine 5, et impressionne aussi grâce à son système de gameplay, qui permettra au personnage dirigé par le joueur de s’allier à des spectres de chevaliers.



Alors certes, les combats contre les différents boss ressemblent beaucoup (vraiment beaucoup) à ce que l’on peut trouver sur d’innombrables titres « soulesques », mais la richesse de l’univers et la grande qualité graphique du titre (incroyables cinématiques visiblement faites avec le moteur du jeu) pourraient bien emporter le tout vers les sommets. Tides of Annihilation est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune date de sortie n’est encore précisée, mais au vu des phases de gameplay dévoilées, une sortie en 2025 ne semble pas trop improbable.