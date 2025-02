State of Play : Borderlands 4 se date, et arrive beaucoup plus tôt que prévu

Borderlands 4 s’est donc montré lors du dernier State of Play organisé par Sony, et à la surprise générale, il s’agissait d’un trailer pour l’annonce d’une date de sortie, soit le 23 septembre de cette année. Les séquences de gameplay dévoilées montrent un titre toujours plus nerveux, dont la boucle de gameplay semble clairement lorgner vers celle d’un Doom Eternal (notamment avec l’usage du grappin), mais en moins abouti tout de même. Reste que Borderlands 4, ce ne devrait pas être seulement des phases de shoot avec un million d’armes disponibles mais aussi une direction artistique en cel shading toujours aussi affirmée et réussie, une trame narrative que l’on espère aussi fouillée que les deux premiers opus, sans oublier bien sûr une bonne couche d’humour (humour aux abonnés absents dans ce trailer).

On peut juste espérer à ce stade que le titre soit mieux pensé et calibré que le décevant troisième opus (qui s’est quand même écoumé à plus de 20 millions d’exemplaires tout de même). Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025 sur PC (via Steam ET l’Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.