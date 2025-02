Un nouveau State of Play annoncé pour les jeux PS5

Sony annonce la tenue d’un nouveau State of Play pour le 12 février à 23 heures (heure française). Ce sera l’occasion de découvrir des informations et des mises à jour au sujet de jeux disponibles prochainement sur PlayStation 5.

La durée du State of Play sera de 40 minutes, mais il n’y a pas d’autres détails. Sony ne donne même pas un indice sur les jeux PS5 que nous allons découvrir. Il est toutefois probable que Ghost of Yotei et Death Stranding 2 soient au rendez-vous, étant donné que les deux sont attendus pour sortir en 2025. Death Stranding 2 a été dévoilé il y a un an lors d’un State of Play et Ghost of Yotei a fait ses débuts en septembre dernier.

Il y aura peut-être d’autres annonces de jeux à venir sur PC. Le dernier en date est Marvel’s Spider-Man 2. Concernant les jeux d’éditeurs tiers, Monster Hunter Wilds, Elden Ring Nightreign, Assassin’s Creed Shadows ou encore DOOM: The Dark Ages sont de possibles candidats pour une présentation plus détaillée.

Nouveau State of Play ce mercredi 12 février ! Regardez-le en direct à partir de 23h00 pour plus de 40 minutes de nouvelles infos sur des jeux à venir sur PS5. pic.twitter.com/PWyqz0kZUd — PlayStation France (@PlayStationFR) February 11, 2025

Rendez-vous donc demain à partir de 23 heures pour découvrir le nouveau State of Play pour les jeux PS5. Ce sera à suivre sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation.