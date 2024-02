State of Play : résumé des jeux PS5 annoncés (Death Stranding 2, Silent Hill 2, Until Dawn…)

Sony a organisé son premier State of Play de 2024, ce qui a permis d’avoir plusieurs annonces de jeux PlayStation 5. Il y a également eu des annonces pour le PSVR 2. À l’arrivée, il y a eu plus de 15 annonces comme l’avait promis Sony, avec une présentation d’un peu plus de 40 minutes.

Death Stranding 2 On The Beach – sortie en 2025

Silent Hill 2 – pas de date de sortie

Silent Hill: The Short Message – disponible dès maintenant et gratuitement

Until Dawn – sortie en 2024

Dave the Diver – sortie en avril 2024

Dragon’s Dogma 2 – sortie le 22 mars 2024

Foamstars – sortie le 6 février 2024 pour tous ceux qui ont le PlayStation Plus

Helldivers 2 – sortie le 8 février 2024

Judas – pas de date de sortie

Legendary Tales (PSVR 2) – sortie le 8 février 2024

Metro Awakening (PSVR 2) – sortie en 2024

Rise of the Ronin – sortie le 22 mars 2024

Sonic X Shadow Generations – sortie à l’automne 2024

Stellar Blade – sortie le 26 avril 2024

V Rising – sortie en 2024

Zenless Zone Zero – pas de date de sortie

Le State of Play s’est terminé avec Hideo Kojima annonçant que le jeu de son studio Kojima Productions qui succèdera à Death Stranding 2 On The Beach sera un un jeu d’action et d’espionnage. Les détails sont peu nombreux, mais Hideo Kojima a déclaré que ce projet était une nouvelle propriété intellectuelle et l’a décrit comme un film et un jeu. « Bien sûr, il s’agit d’un jeu interactif », a déclaré Hideo Kojima, mais c’est aussi un film. Il s’est dit « confiant » que ce nouveau jeu « sera l’aboutissement de mon travail », ajoutant : « nous espérons transcender les barrières entre le film et les jeux vidéo ».

Et le titre ? Il est possible que ce soit Physint, étant donné que ce mot est apparu à la fin.

Et pour conclure, Sony annonce qu’il y aura un autre State of Play le 6 février prochain. Mais pour le coup, il se focalisera que sur un seul jeu : Final Fantasy VII Rebirth.