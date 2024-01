PlayStation : Sony annonce le premier State of Play de 2024 pour l’annonce de jeux

De nouvelles annonces de jeux PlayStation auront le lieu le 31 janvier 2024 à l’occasion du premier State of Play de l’année. Ce sera un rendez-vous assez chargé, selon la description de Sony.

Un nouveau State of Play

Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios, déclare :

La diffusion durera environ 40 minutes, et vous pourrez y retrouver des figures emblématiques du jeu vidéo. Vous y découvrirez de nombreuses annonces, ainsi qu’un aperçu de Stellar Blade et Rise of the Rōnin, deux jeux incroyables arrivant sur PS5 cette année. Vous pourrez aussi profiter d’un aperçu d’autres jeux à venir sur PS5 et PS VR2 à partir de 2024.

Le State of Play de Sony sera diffusé le 31 janvier 2024 à 23 heures (heure française). Il sera possible de le regarder sur la chaîne YouTube de PlayStation, ainsi que sur Twitch et même sur TikTok. Il y aura une quinzaine de jeux PlayStation au total.

Outre Stellar Blade et Rise of the Rōnin, on devrait s’attendre à des nouvelles de Final Fantasy 7 Rebirth, le remake de Silent Hill 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fairgame$, Marathon ou encore Concord.