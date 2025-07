Sony poursuit Tencent pour son clone du jeu Horizon Zero Dawn

Sony Interactive Entertainment a déposé une plainte devant un tribunal californien, accusant le géant chinois Tencent de copier illégalement sa célèbre franchise Horizon avec son jeu à venir Light of Motiram. Cette action en justice, relayée par Reuters, marque une escalade dans les tensions autour de la propriété intellectuelle dans l’industrie du jeu vidéo.

Une plainte pour plagiat

La plainte détaille de nombreuses similitudes troublantes entre Light of Motiram et les titres Horizon : Forbidden West et Horizon : Zero Dawn. Sony dénonce des ressemblances frappantes qui touchent autant la conception des créatures que le design de la protagoniste principale, en passant par les matériaux marketing utilisés pour promouvoir le jeu.

Comme dans Horizon, Light of Motiram se déroule dans un monde post-apocalyptique envahi par des dinosaures robots géants qui parcourent de vastes environnements naturels tels que des forêts tropicales, des déserts et des montagnes enneigées. Les humains vivent également en groupes tribaux et doivent combattre ces animaux mécaniques pour survivre, créatures qui correspondent largement à celles présentes dans l’univers de Sony.

Des similitudes qui vont au-delà du gameplay

Les parallèles s’étendent jusqu’aux détails les plus fins. Les deux jeux mettent en scène des protagonistes féminines aux cheveux roux, portant des tenues et arborant des styles vestimentaires plus que similaires. Plus troublant encore, l’héroïne de Motiram porte un appareil étonnamment proche du Focus d’Aloy, l’oreillette dans les jeux Horizon.

Sony cite dans sa plainte les réactions de la communauté gaming, incluant des commentaires sur Steam et Reddit, ainsi que des titres d’articles de sites spécialisés dans les jeux vidéo qui soulignent tous ces ressemblances et prédisent une probable action en justice de la part de Sony. « Les points communs avec Horizon révélés dans la bande-annonce promotionnelle de Light of Motiram incluent non seulement des thèmes narratifs et de gameplay identiques, mais aussi le style artistique, les paysages, les éléments architecturaux, les palettes de couleurs, les polices et les symboles », précise la plainte.

Une tentative de licence refusée

Selon Sony, Tencent était parfaitement conscient de ces similitudes. Le développement de Light of Motiram a commencé en 2023 et Tencent a approché Sony lors de la Game Developers Conference 2024 pour demander une licence afin de développer son propre jeu Horizon. Sony a décliné cette proposition.

Malgré ce refus, Tencent a poursuivi le développement de Light of Motiram. Lorsque Sony a tenté de résoudre le conflit de manière informelle après avoir pris connaissance du projet, Tencent a une nouvelle fois essayé d’obtenir une licence pour Horizon. Face au second refus de Sony, l’entreprise chinoise a maintenu ses campagnes promotionnelles et ses phases de test.

Sony réclame des dommages et intérêts pouvant atteindre 150 000 dollars pour chaque œuvre Horizon présumée copiée, ainsi qu’une injonction permanente empêchant Tencent de continuer à exploiter sa propriété intellectuelle. La firme exige également que Tencent lui remette tous les matériaux contrefaisants pour destruction.