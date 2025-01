Sony annonce des films Helldivers et Horizon Zero Dawn, et un anime Ghost of Tsushima

Sony a profité de sa conférence au CES 2025 pour annoncer deux films et une série qui concernent des jeux PlayStation. Il y a Helldivers 2 et Horizon Zero Dawn côté films, et Ghost of Tsushima côté série sous forme d’anime.

2 films et une série basés sur les jeux PlayStation

Asad Qizilbash, le directeur des PlayStation Productions, s’est exprimé lors du CES : « Je suis ravi d’annoncer que nous travaillons avec Sony Pictures au développement d’une adaptation cinématographique de notre jeu PlayStation Helldivers 2, qui a connu une popularité incroyable ».

Helldivers 2, du studio Arrowhead, est inspiré du film Starship Troopers. Il y a des soldats du futur qui luttent pour défendre un régime fasciste de la Super-Terre contre des robots extraterrestres appelés Automates et des insectes appelés Terminides, tout en prêchant la démocratie. Helldivers 2 est le jeu des PlayStation Studios qui s’est vendu le plus rapidement de tous les temps, avec un nombre important de 12 millions d’exemplaires vendus en seulement 12 semaines.

En ce qui concerne Horizon Zero Dawn, Asad Qizilbash a déclaré : « Columbia Pictures et PlayStation Productions en sont aux premières étapes du développement d’une adaptation cinématographique du jeu primé Horizon Zero Dawn. Imaginez, l’histoire d’origine bien-aimée d’Aloy située dans un monde vibrant et lointain rempli de machines géantes, portée pour la première fois sur grand écran ».

Vient enfin le cas de Ghost of Tsushima. Cette nouvelle série, la première adaptation animée d’un jeu PlayStation Studios, est non seulement basée sur Ghost of Tsushima, mais surtout sur la partie multijoueur coopérative qui a pour nom Legends.

C’est produit en collaboration avec Aniplex, le studio à l’origine de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling et Sword Art Online, et est réalisé par Takanobu Mizuno, avec Gen Urobuchi (NITRO PLUS) pour le scénario et Kamikaze Douga pour l’animation. Sony Music sera le « partenaire stratégique pour la musique et la bande originale » de la série.