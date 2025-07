Sous la pression du DOGE, la NASA s’apprêterait finalement à perdre près de 4 000 employés (20% de l’effectif)

Alors que les premières estimations tablaient sur 2000 postes supprimés, la NASA s’apprêterait finalement à perdre près de 4 000 employés dans le cadre d’un vaste plan de départs volontaires d’ici au début de l’année 2026. Le programme de « Deferred Resignation » mis en œuvre cette année a déjà conduit près de 3 000 employés à accepter un départ de l’agence spatiale, après une première vague de 870 « partants », une saignée qui qui correspond à presque 20 % de l’effectif de NASA (soit environ 3 870 personnes). Au total, le programme en cours de réduction de personnel devrait ramener les effectifs d’environ 18 000 à 14 000 agents, ce qui inclus 500 départs supplémentaires par attrition naturelle. Ce plan social massif s’inscrit évidemment dans la volonté de l’administration Trump d’optimiser (à coups de hache) les coûts administratifs via le tristement célèbre Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE).

Si la direction de la NASA justifie ce gros coup de rabot comme une mesure permettant à l’agence de conserver sa capacité d’exploration — vers la Lune et Mars — en améliorant son efficacité, le ton est tout autre du côté de la communauté scientifique. Près de 300 scientifiques signataires d’une « Voyager Declaration » estiment que cette purge risque de provoquer une fuite des talents et de fragiliser les programmes futurs, notamment dans le domaine scientifique. Des manifestations ont d’ailleurs éclaté à l’échelle nationale, l’ampleur des réductions de budget (jusqu’à 24 % en 2026) étant perçue comme une menace pour la place des États-Unis dans la course spatiale internationale