TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science CDG-2 : cette galaxie quasi invisible composée à 99 % de matière noire intrigue les astronomes
Science

CDG-2 : cette galaxie quasi invisible composée à 99 % de matière noire intrigue les astronomes

2 min.
19 Fév. 2026 • 11:20
0

La matière noire, qui n’émet ni n’absorbe aucune lumière, représenterait près de 85 % de la masse totale de l’Univers. Longtemps insaisissable, elle pourrait pourtant expliquer l’existence d’objets cosmiques aussi discrets qu’énigmatiques. C’est le cas de CDG-2, une galaxie à très faible luminosité de surface récemment mise en lumière grâce au télescope spatial Hubble de la NASA et de l’ESA.

Publiée dans The Astrophysical Journal Letters, l’étude suggère que CDG-2 pourrait figurer parmi les galaxies les plus riches en matière noire jamais identifiées. Environ 99 % de sa masse serait ainsi constituée de cette substance invisible, ne laissant qu’une infime fraction à la matière ordinaire.

Détectée grâce à ses amas globulaires

Située dans l’amas de Persée, une région particulièrement dense en étoiles, CDG-2 se distingue par sa discrétion. Les astronomes ont d’abord repéré un regroupement inhabituel de quatre amas globulaires (voir ci-dessous). En combinant les observations de Hubble, du télescope Euclid et du Subaru Telescope à Hawaï, les scientifiques ont alors détecté une faible lueur diffuse, suggérant qu’il s’agissait en fait d’une seule et même galaxie.

Cdg 2 Hubble

« C’est la première galaxie détectée uniquement grâce à sa population d’amas globulaires », explique David Li, auteur principal de l’étude et astronome à l’Université de Toronto.

Un laboratoire pour comprendre la matière noire

CDG-2 afficherait une luminosité équivalente à environ six millions de Soleils, dont 16 % proviendraient de ses amas globulaires. Le reste de sa masse semble dominé par la matière noire. Les chercheurs estiment que son gaz d’hydrogène aurait été arraché par l’environnement extrême de l’amas de Persée, freinant la formation d’étoiles.

Qu’elle soit qualifiée de « galaxie sombre » ou simplement atypique, CDG-2 offre un terrain d’étude précieux pour tester les modèles cosmologiques actuels. Une nouvelle pièce du puzzle qui rappelle combien l’Univers reste largement gouverné par l’invisible.

SOURCEGizmodo

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Matière Noire Science

Matière noire : des astronomes observent pour la première fois son passage à travers une collision de galaxies

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Pencilwash 1

Dyson dévoile le PencilWash, le laveur de sol électrique « le plus fin du monde »

19 Fév. 2026 • 10:05
0 Matériel

Après avoir lancé l’an dernier le PencilVac, présenté comme « l’aspirateur le plus fin au monde »,...

Meta Logo

Meta préparerait sa première montre connectée pour 2026

19 Fév. 2026 • 8:52
0 Matériel

Meta prépare sa première montre connectée pour 2026, selon The Information. Baptisée Malibu 2 en interne, la montre...

Billets Euros

Les données de 1,2 million de comptes bancaires français ont été piratées

18 Fév. 2026 • 19:24
3 Internet

La DGFIP a détecté des accès illégitimes au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) ayant permis la consultation des...

Netflix Warner Bros Logos

Rachat de Warner Bros par Netflix : les cinémas exigent des garanties sur la fenêtre d’exclusivité

18 Fév. 2026 • 18:19
0 Business

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Netflix continue de secouer Hollywood. Alors que les négociations se poursuivent et que les...

Gemini Lyria 3 Generer Musiques Par IA

Google Gemini se met à générer des musiques par IA avec Lyria 3

18 Fév. 2026 • 18:05
0 Internet

Google intègre Lyria 3, le dernier modèle audio de DeepMind, directement dans Gemini pour générer des musiques par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Vision Pro : une démonstration immersive de la Formule 1 attendue lors de l’événement du 4 mars ?

Apple Vision Pro : une démonstration immersive de la Formule 1 attendue lors de l’événement du 4 mars ?

19 Feb. 2026 • 12:10

image de l'article Snapseed sur iPhone : Google déploie une nouvelle caméra avec contrôles manuels et filtres argentiques

Snapseed sur iPhone : Google déploie une nouvelle caméra avec contrôles manuels et filtres argentiques

19 Feb. 2026 • 10:40

image de l'article L’iPhone d’un journaliste en Angola a été piraté par le logiciel espion Predator

L’iPhone d’un journaliste en Angola a été piraté par le logiciel espion Predator

19 Feb. 2026 • 9:17

image de l'article Toyota ajoute le support des clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

Toyota ajoute le support des clés de voiture (Car Key) sur iPhone et Apple Watch

19 Feb. 2026 • 8:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site