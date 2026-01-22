Matière noire : des astronomes observent pour la première fois son passage à travers une collision de galaxies

Une équipe internationale d’astronomes vient de franchir une étape majeure dans l’étude de la matière noire en observant son comportement lors d’une collision spectaculaire entre deux amas de galaxies lointains. Cette observation rare apporte de nouveaux éléments pour comprendre cette composante invisible de l’Univers, qui façonne pourtant la structure du cosmos à grande échelle.

La matière noire, pilier invisible de l’Univers

Contrairement à la matière ordinaire, la matière noire n’émet ni lumière ni rayonnement détectable. Elle ne peut donc pas être observée directement, mais sa présence est déduite grâce à ses effets gravitationnels sur les étoiles, les galaxies et les amas galactiques. Les modèles actuels estiment qu’elle représente près de 85 % de la matière totale de l’Univers et environ 27 % de son contenu énergétique global, un rôle central dans la formation des grandes structures cosmiques.

Malgré son importance, sa nature exacte reste inconnue. Chaque nouvelle observation susceptible de révéler son comportement constitue ainsi une avancée précieuse pour la cosmologie moderne.

Une collision d’amas observée sous tous les angles

Les chercheurs ont étudié une collision entre deux amas de galaxies situés à environ cinq milliards d’années-lumière de la Terre. Pour analyser cet événement extrême, ils ont combiné les données de plusieurs instruments majeurs, dont les télescopes spatiaux Hubble et Chandra, ainsi que des observatoires terrestres spécialisés dans l’étude du gaz chaud et du rayonnement cosmique.



En examinant la distribution de la lumière, du gaz et de la masse totale, les scientifiques ont ainsi pu cartographier séparément la matière ordinaire et la matière noire au cœur de l’impact.

Un comportement quasi fantomatique

Si les galaxies elles-mêmes sont restées largement intactes — les distances entre elles étant immenses —, le gaz chaud a été brutalement ralenti et déformé par la collision. La surprise vient de la matière noire : celle-ci semble avoir traversé l’événement sans être freinée, poursuivant sa trajectoire comme si rien ne l’entravait.

Ce comportement renforce l’idée que la matière noire interagit très faiblement avec la matière classique, en dehors de la gravité, ce qui explique pourquoi elle agit comme une structure porteuse invisible autour de laquelle se forment galaxies et amas.

Un pas décisif vers l’élucidation d’un mystère cosmique

Cette observation directe du découplage entre matière visible et matière noire lors d’un choc cosmique offre un test grandeur nature aux théories actuelles. Elle conforte l’hypothèse de particules encore inconnues, insensibles aux forces électromagnétiques mais capables d’influencer l’architecture de l’Univers par leur masse.

À mesure que les instruments gagnent en précision, ce type d’événement pourrait devenir une clé pour percer l’un des plus grands mystères de l’astrophysique moderne : la véritable nature de la matière noire et son rôle dans l’évolution du cosmos.