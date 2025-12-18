James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes

L’Univers continue de surprendre les scientifiques… et nous autres pauvres mortels. Grâce au télescope spatial James Webb de la NASA, une équipe internationale d’astronomes a identifié une exoplanète totalement atypique, dont la forme et la composition défient les modèles actuels de formation planétaire.
Baptisée PSR J2322-2650b, cette exoplanète orbite autour d’un pulsar, une étoile à neutrons extrêmement dense et en rotation rapide. Ce type de configuration, connu sous le nom de système « veuve noire », n’est pas inédit. En revanche, les caractéristiques de cette planète le sont. Soumise à une gravité intense et à un rayonnement extrême, la planète a été littéralement étirée, adoptant une forme oblongue évoquant celle d’un citron.
« Lorsque nous avons analysé les premières données, notre réaction a été : “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” », confie Peter Gao, co-auteur de l’étude. Les chercheurs s’attendaient à un objet plus « classique », mais la réalité s’est révélée bien plus déroutante.
Rendu d’artiste de PSR J2322-2650b
Autre surprise majeure : l’atmosphère de PSR J2322-2650b. Contrairement aux exoplanètes déjà étudiées, cette dernière ne contient presque aucune trace d’eau, de méthane ou de dioxyde de carbone. À la place, les instruments de Webb ont détecté une forte présence de carbone moléculaire et d’hélium.
« Une composition aussi riche en carbone est extrêmement difficile à expliquer », souligne Michael Zhang, chercheur principal de l’étude. Selon lui, ce profil chimique semble exclure tous les scénarios de formation planétaire connus à ce jour.
Faute d’explication convaincante, les scientifiques reconnaissent que cette exoplanète reste, pour l’instant, une énigme cosmique. PSR J2322-2650b pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles théories sur la naissance et l’évolution des mondes extraterrestres.
