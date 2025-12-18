TENDANCES
KultureGeek Science James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes
Science

James Webb : une exoplanète en forme de citron intrigue les astronomes

18 Déc. 2025 • 13:20
0

L’Univers continue de surprendre les scientifiques… et nous autres pauvres mortels. Grâce au télescope spatial James Webb de la NASA, une équipe internationale d’astronomes a identifié une exoplanète totalement atypique, dont la forme et la composition défient les modèles actuels de formation planétaire.

Une planète extrême autour d’un pulsar

Baptisée PSR J2322-2650b, cette exoplanète orbite autour d’un pulsar, une étoile à neutrons extrêmement dense et en rotation rapide. Ce type de configuration, connu sous le nom de système « veuve noire », n’est pas inédit. En revanche, les caractéristiques de cette planète le sont. Soumise à une gravité intense et à un rayonnement extrême, la planète a été littéralement étirée, adoptant une forme oblongue évoquant celle d’un citron.

« Lorsque nous avons analysé les premières données, notre réaction a été : “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” », confie Peter Gao, co-auteur de l’étude. Les chercheurs s’attendaient à un objet plus « classique », mais la réalité s’est révélée bien plus déroutante.

Lemon shape exoplanet
Rendu d’artiste de PSR J2322-2650b

Une atmosphère jamais observée

Autre surprise majeure : l’atmosphère de PSR J2322-2650b. Contrairement aux exoplanètes déjà étudiées, cette dernière ne contient presque aucune trace d’eau, de méthane ou de dioxyde de carbone. À la place, les instruments de Webb ont détecté une forte présence de carbone moléculaire et d’hélium.

« Une composition aussi riche en carbone est extrêmement difficile à expliquer », souligne Michael Zhang, chercheur principal de l’étude. Selon lui, ce profil chimique semble exclure tous les scénarios de formation planétaire connus à ce jour.

Un casse-tête pour les modèles actuels

Faute d’explication convaincante, les scientifiques reconnaissent que cette exoplanète reste, pour l’instant, une énigme cosmique. PSR J2322-2650b pourrait ainsi ouvrir la voie à de nouvelles théories sur la naissance et l’évolution des mondes extraterrestres.

