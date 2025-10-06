TENDANCES
Etoile noire : James Webb a (peut-être) fait une découverte majeure
Science

Etoile noire : James Webb a (peut-être) fait une découverte majeure

6 Oct. 2025 • 12:40
De nouvelles analyses spectroscopiques issues des observations du James Webb Space Telescope (JWST* révèlent quatre objets extragalactiques lointains dont l’un, JADES-GS-z14-0, pourrait correspondre à une étoile noire supermassive (non, pas celle de Star Wars). Ces étoiles hypothétiques – appelées Dark Stars – puiseraient leur énergie non pas dans la fusion nucléaire traditionnelle, mais dans l’anéantissement de particules de matière noire au sein de leur cœur, un mécanisme déjà théorisé par Katherine Freese et Cosmin Ilie. L’étude pointe notamment une absorption à 1 640 Å dans le spectre de JADES-GS-z14-0, un signe potentiel de la présence d’hélium ionisé caractéristique d’un tel objet.

Etoile Noire 3

Un candidat singulier… et controversé

Si JADES-GS-z14-0 est fréquemment cité comme étant la galaxie la plus lointaine observée (redshift de ~14,32), cette dernière présente également des signatures inhabituelles, comme une luminosité élevée, une chimie avancée avec oxygène (détecté par ALMA), et une morphologie qui se distingue des galaxies classiques. Ces caractéristiques poussent les chercheurs à envisager un scénario hybride : JADES-GS-z14-0 pourrait abriter une étoile noire plongée dans une région galactique plus large, une hypothèse audacieuse qui nécessite encore des raffinements théoriques dans les modèles de formation des « Dark Stars ».

Implications pour la cosmologie et les trous noirs

Si l’hypothèse « Etoile Noire » était finalement confirmée, la découverte de James Webb resterait alors dans l’histoire de l’astrophysique comme la première preuve spectroscopique d’une Etoile Noire  Un tel objet pourrait servir de « graine » pour un trou noir supermassif, capable d’expliquer l’apparition précoce de tels monstres dans l’enfance de l’Univers. Les travaux en cours devront vérifier la robustesse de ces signatures spectrales et notamment distinguer JADS-GS-z14-0 d’une proto-galaxie “classique” Ultra-Lumineuse.

À la croisée de la matière noire, de l’astrophysique stellaire et de la cosmologie, ce nouveau candidat prometteur ouvre en tout cas une porte fascinante vers la compréhension des origines de la structure cosmique de l’univers.

