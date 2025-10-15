TENDANCES
Science

James-Webb aurait capturé la naissance de lunes autour d’une exoplanète géante

15 Oct. 2025 • 19:23
0

James Webb et ses merveilles. Le fantastique télescope spatial a de nouveau déniché la perle rare dans l’immensité du cosmos : en effet, pour la première fois, les scientifiques ont observé ce qui pourrait bien être la formation de lunes autour d’une exoplanète géante, CT Cha b, située à 625 années-lumière dans la constellation du Caméléon. Ce monde massif, 17 fois plus imposant que Jupiter, est enveloppé d’un disque de gaz et de poussière, une véritable matrice cosmique susceptible d’engendrer de nouveaux satellites naturels.

Un disque chimique riche et prometteur

Grâce à son instrument infrarouge MIRI, James-Webb a analysé la composition de ce disque circumplanétaire. Les données révèlent la présence de molécules complexes comme le cyanure d’hydrogène, le diacétylène, le propyne ou bien encore l’acétone — autant d’éléments essentiels aux processus de formation planétaire. Ce disque se distingue également par sa richesse en carbone, cce qui ontraste fortement avec la composition du disque de l’étoile CT Chamaeleontis, plus pauvre et dominé par la vapeur d’eau. Cette particularité chimique laisse penser que CT Cha b pourrait donner naissance à plusieurs lunes, comme Jupiter en son temps.

CT Cha b exolune

Le disque circumplanétaire de CT Cha b contiendrait les éléments chimiques propices à la constitution d’exolunes 

Un laboratoire naturel pour la naissance des exolunes

En observant cette planète géante, les chercheurs assistent peut-être à une version accélérée du processus qui a façonné les lunes galiléennes. Pour l’astrophysicien Gabriele Cugno il n’y a même plus de doutes, « Le télescope Webb nous permet d’observer pour la première fois le processus de formation des lunes. » Cette observation historique ouvre peut-être la voie à une nouvelle ère dans la compréhension de la genèse des systèmes planétaires. En révélant comment la matière s’organise et se transforme, le télescope spatial James-Webb éclaire non seulement la naissance des mondes lointains, mais aussi les origines mêmes de notre propre système solaire.

