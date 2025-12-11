TENDANCES
KultureGeek Science Le télescope spatial James Webb détecte une supernova vieille de 13 milliards d’années
Science

Le télescope spatial James Webb détecte une supernova vieille de 13 milliards d’années

11 Déc. 2025 • 11:40
0

Le télescope spatial James Webb vient de dénicher une nouvelle merveille astronomique, soit une supernova (GRB 250314A) remontant à près de 13 milliards d’années, alors que l’Univers n’était âgé que de 730 millions d’années. Cette prouesse se double de l’identification de la galaxie hôte, ce qui est totalement inédit à une époque aussi lointaine de l’univers.

Une explosion stellaire aux origines de l’Univers

Jusqu’ici, la plus ancienne supernova répertoriée datait d’une période où l’Univers avait 1,8 milliard d’années. Webb et plusieurs observatoires internationaux repoussent désormais cette limite de plus d’un milliard d’années. L’événement observé, un puissant sursaut gamma, apparaît sous la forme d’une minuscule tache rouge sur les images du télescope — l’objet le plus ancien jamais photographié à ce niveau de détail.

« Cette observation démontre que Webb peut détecter des étoiles individuelles lorsque l’Univers n’avait que 5 % de son âge actuel », s’est félicité Andrew Levan, co-auteur de l’étude. Il précise que seuls « une poignée de sursauts gamma en 50 ans ont été observés durant le premier milliard d’années de l’Univers ».

Webb Supernova 13 Milliard Annees

Une supernova étonnamment familière

Les chercheurs ont découvert que cette explosion ancestrale partage de nombreuses caractéristiques avec les supernovae modernes, malgré un environnement cosmique très différent. « Nous sommes venus l’esprit ouvert… et Webb a montré que cette supernova ressemble exactement à celles d’aujourd’hui », explique Nial Tanvir.

L’observation a mobilisé plusieurs télescopes en moins de 17 heures : d’abord le satellite Swift de la NASA, puis le Nordic Optical Telescope, et enfin le Very Large Telescope au Chili, qui a estimé l’âge de la giga explosion. Ce travail d’équipe a permis à Webb d’affiner ses mesures et de dévoiler la galaxie hôte.

Les scientifiques prévoient désormais d’utiliser Webb encore davantage pour percer les secrets des premiers sursauts gamma et des galaxies primitives, ce qui permettrait d’ouvrir une fenêtre unique sur les origines du cosmos.

