James Webb révèle un superbe système stellaire double enveloppé d’immenses spirales de poussière

Le télescope spatial James Webb continue de transformer notre compréhension du cosmos. Cette fois, l’instrument de la NASA a permis de mettre en lumière un système binaire exceptionnel situé à environ 8 000 années-lumière de la Terre, dont l’enveloppe de poussière forme quatre spirales distinctes – un phénomène rarement observé. Baptisé Apep, en référence au dieu égyptien du chaos, ce duo de deux étoiles Wolf-Rayet a éjecté au cours des sept derniers siècles d’immenses quantités de carbone, dessinant dans l’espace un motif spiralé presque parfait.

Une structure cosmique façonnée par des étoiles en fin de vie

Les étoiles Wolf-Rayet, massives et vieillissantes, sont considérées comme parmi les objets les plus rares de la Voie lactée. Selon les chercheurs, seules un millier de ces étoiles existeraient dans notre galaxie. Apep en compte deux, et leur interaction est spectaculaire : tous les 190 ans, elles se rapprochent suffisamment pour que leurs vents stellaires entrent en collision. Ce phénomène d’une durée d’environ 25 ans produit une expulsion spectaculaire de poussière, créant ces spirales que Webb dévoile aujourd’hui avec une précision inédite.

« C’est un système d’une complexité remarquable », explique l’un des chercheurs, évoquant la « danse gravitationnelle » entre les deux étoiles. Les données combinées du télescope Webb et du Very Large Telescope ont permis de cartographier avec finesse ces structures longtemps confondues avec une simple enveloppe unique.

La présence confirmée d’une troisième étoile géante

L’autre révélation majeure concerne la détection d’une troisième étoile, une supergéante 40 à 50 fois plus massive que le Soleil. Gravitationnellement liée au duo Wolf-Rayet, cette dernière a creusé dans les couches de poussière une cavité évoquant un vaste entonnoir, cavité visible dans les dernières analyses.

A mesure que les deux Wolf-Rayet perdent leur masse — elles n’en conservent aujourd’hui plus que 10 à 20 masses solaires — elles se rapprochent de leur destin final, c’est à dire une double explosion en supernova potentiellement suivie de la formation d’un ou plusieurs trous noirs. Une perspective qui rappelle que même les structures les plus majestueuses du cosmos ne sont que des instants (longs) dans la vie tumultueuse des étoiles.