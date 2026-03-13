L’IA Claude crée désormais des visuels interactifs dans vos conversations

Anthropic déploie en bêta une nouvelle fonctionnalité qui permet à son intelligence artificielle Claude de générer des graphiques, diagrammes et visualisations interactives au fil des échanges. La mise à jour est accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur abonnement.

Des visuels intégrés avec Claude

Ces créations visuelles se distinguent clairement des artifacts que Claude produit sous la forme de documents permanents destinés à être partagés ou téléchargés. Les nouveaux visuels sont, eux, temporaires et intégrés directement dans le fil de la conversation. Ils apparaissent en ligne plutôt que dans un panneau latéral et se modifient ou disparaissent à mesure que l’échange évolue. Leur vocation est d’accompagner la compréhension en temps réel.

La fonctionnalité est activée par défaut. Claude juge lui-même quand un visuel apporte plus de clarté qu’une réponse textuelle, mais l’utilisateur peut aussi lui demander explicitement de représenter un concept sous forme de diagramme. Une fois le visuel créé, il est possible de lui demander des ajustements ou d’approfondir certains aspects. Deux exemples donnés par Anthropic illustrent bien la portée de l’outil : une courbe interactive sur les intérêts composés ou une visualisation cliquable du tableau périodique.

Au-delà des graphiques et diagrammes, Claude peut également afficher les conditions météorologiques en temps réel ainsi que des fiches structurées pour des recettes de cuisine, à condition que la recherche Web soit activée. Ces deux types de visuels sont pour l’instant réservés à la version ordinateur car ils ne s’affichent pas correctement dans l’application mobile. Claude est en outre capable de poser des questions à choix multiples sous forme interactive, remplaçant ainsi la saisie libre par une interface plus intéressante.