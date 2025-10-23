TENDANCES
Claude ajoute une fonction de mémoire pour son chatbot IA

23 Oct. 2025 • 20:58
Anthropic a annoncé la disponibilité d’une fonctionnalité de mémoire dans Claude, à l’instar de ChatGPT et Gemini. Cette nouvelle capacité permet au chatbot IA de mémoriser les informations relatives aux utilisateurs, à leurs équipes, ainsi qu’à leurs projets et préférences. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus besoin de réexpliquer le contexte à chaque interaction, ce qui facilite la continuité des travaux complexes.

Claude Fonction Memoire

Une fonctionnalité de mémoire avec des contrôles

La mémoire est entièrement facultative et s’accompagne de contrôles utilisateur détaillés permettant de gérer précisément ce que Claude retient. Par ailleurs, Anthropic met également en place les conversations incognito qui n’apparaissent pas dans l’historique des discussions et ne sont pas enregistrées dans la mémoire.

Le déploiement de la mémoire commence aujourd’hui pour les utilisateurs avec les abonnements Team et Enterprise. Les administrateurs Enterprise peuvent désactiver cette fonctionnalité pour leur entreprise à tout moment. De leur côté, les conversations incognito sont disponibles pour tous les utilisateurs de Claude.

La mémoire de Claude se concentre sur l’apprentissage du contexte professionnel et des habitudes de travail des utilisateurs. Le système retient les processus d’équipe, les besoins des clients, les détails des projets et les priorités. Concrètement, les équipes commerciales peuvent maintenir le contexte client d’une transaction à l’autre, les équipes produit conservent les caractéristiques d’un élément à l’autre, tandis que les dirigeants suivent leurs initiatives sans avoir à reconstruire constamment le contexte.

Pour les utilisateurs qui exploitent la fonctionnalité de projets, Claude crée une mémoire distincte pour chaque projet. Cette séparation garantit que la planification du lancement d’un produit reste isolée du travail client et que les discussions confidentielles demeurent séparées des opérations générales. Cela aide les utilisateurs et leurs équipes à gérer plusieurs initiatives complexes simultanées sans mélanger des détails sans rapport, servant de garde-fou pour maintenir les conversations sensibles cloisonnées.

Activation et utilisation de la mémoire sur Claude

Claude utilise un résumé de mémoire qui rassemble tous ses souvenirs en un seul endroit, consultable et modifiable par l’utilisateur. Dans les paramètres, il est possible de voir exactement ce que Claude se rappelle des conversations et de mettre à jour ce résumé à tout moment en discutant avec le chatbot. En fonction des instructions données à Claude sur les éléments à privilégier ou à ignorer, le système ajuste les souvenirs qu’il référence.

Pour voir la mémoire en action, il suffit d’activer la fonctionnalité dans les paramètres et de laisser Claude générer la mémoire à partir des conversations passées lors de la configuration initiale. Les utilisateurs peuvent poser des questions comme « sur quoi travaillions-nous la semaine dernière ? » pour constater ce que Claude se souvient à travers les conversations existantes et les outils connectés. Pour ceux qui souhaitent transférer leurs détails de mémoire depuis un autre outil d’IA ou exporter leur mémoire de Claude pour sauvegarde ou migration, des instructions sont disponibles.

