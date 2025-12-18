YouTube supprime des chaînes qui génèrent de fausses bandes-annonces de films par IA

YouTube vient de fermer définitivement les chaînes de Screen Culture et KH Studio, deux poids lourds de la plateforme qui cumulaient plus de 2 millions d’abonnés et un milliard de vues. Cette décision radicale sanctionne l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pour créer de fausses bandes-annonces de films, une pratique qui trompe les internautes et exploite les algorithmes de recherche.

De faux trailers générés par IA devenus populaires

Selon Deadline, l’enquête menée par YouTube révèle que Screen Culture, chaîne basé en Inde, et KH Studio, chaîne basée en Géorgie, avaient mis en place un système pour duper le public. Leurs équipes mélangeaient des images officielles avec du contenu généré par IA pour fabriquer des bandes-annonces de franchises populaires.

Nikhil P. Chaudhari, fondateur de Screen Culture, a admis diriger une équipe d’une douzaine de monteurs dont l’objectif était d’exploiter l’algorithme de YouTube. Leur méthode consistait à publier très tôt de fausses vidéos et à les multiplier. À titre d’exemple, ils avaient produit 23 versions différentes d’une bande-annonce pour Les 4 Fantastiques : Premiers pas en mars, certaines parvenant même à se classer devant le trailer officiel de Marvel dans les résultats de recherche. D’autres contenus récents visaient les séries Harry Potter de HBO ou Mercredi de Netflix.

YouTube justifie cette suppression par la violation de ses règles concernant le spam et les métadonnées trompeuses. Bien que ces chaînes aient temporairement échappé aux sanctions en ajoutant des mentions comme « bande-annonce conceptuelle » ou « parodie » après une première suspension de la monétisation plus tôt cette année, elles sont récemment revenues à leurs anciennes pratiques en retirant ces avertissements.

La réaction ambiguë des studios hollywoodiens

L’affaire met en lumière une gestion complexe des droits d’auteur par les grands studios. L’enquête a révélé qu’au lieu de bloquer systématiquement ces contenus, certains studios hollywoodiens comme Warner Bros Discovery et Sony ont secrètement demandé à YouTube de rediriger vers eux les revenus publicitaires générés par ces vidéos virales bourrées d’IA.

Cependant, la position de Disney semble plus ferme. Les propriétés intellectuelles de la société de Mickey étant très présentes sur les chaînes YouTube incriminées, Disney a envoyé une lettre de mise en demeure à Google la semaine dernière. L’entreprise accuse les modèles d’entraînement d’IA et les services de Google d’enfreindre ses droits d’auteur à une échelle massive, marquant potentiellement un tournant dans la tolérance de l’industrie face à ces contenus synthétiques. Depuis, Google a retiré les vidéos signalées par Disney.