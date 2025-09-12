YouTube force un peu plus le doublage automatique par IA des vidéos

TENDANCES
12 Sep. 2025 • 18:47
1

YouTube a annoncé le lancement officiel de sa fonctionnalité de doublage automatique par intelligence artificielle, après deux ans de phase pilote. Cette nouveauté permet à des millions de créateurs d’avoir plusieurs langues audio pour leurs vidéos, élargissant ainsi leur audience à l’échelle mondiale.

Icône de l'application YouTube

Une fonctionnalité testée avec succès… selon YouTube

La fonctionnalité était initialement réservée à un petit groupe de créateurs, dont MrBeast, Mark Rober et le chef Jamie Oliver. Au lancement du test, les créateurs devaient collaborer avec des services de doublage tiers. YouTube a depuis intégré un outil de doublage automatique alimenté par l’IA Gemini de Google, capable de reproduire le ton et les émotions des créateurs. « Désormais, lorsqu’un YouTubeur aux États-Unis publie une nouvelle vidéo, un fan en Corée, au Brésil ou en Inde peut la regarder dans sa langue maternelle en quelques instants », explique YouTube.

Les créateurs ayant testé la fonctionnalité ont constaté d’excellents résultats, toujours selon les affirmations de YouTube. En moyenne, les vidéos avec des pistes audio multilingues ont généré plus de 25 % de leur temps de visionnage à partir de vues dans des langues autres que la langue principale. Par exemple, la chaîne de Jamie Oliver a triplé son nombre de vues grâce à cette option.

Cela étant dit, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et forums critiquent le doublage automatique par IA sur YouTube. Le problème est la qualité et surtout le fait que ce soit imposé sur de nombreuses vidéos.

Comment choisir le doublage sur une vidéo

Pour accéder aux doublages, les internautes peuvent cliquer sur l’icône d’engrenage dans le lecteur vidéo et sélectionner l’option « Piste audio », qui affiche la liste des langues disponibles pour la vidéo. Cette interface intuitive facilite l’accès à une expérience personnalisée pour un public international.

YouTube Doublage Choix Audio

En parallèle, YouTube expérimente des vignettes multilingues depuis le mois de juin avec certains créateurs. Ces vignettes permettent d’afficher du texte adapté à la langue préférée des internautes, renforçant l’attrait des vidéos pour un public mondial. Cette personnalisation vise à capter l’attention des utilisateurs dans leur langue maternelle, augmentant ainsi l’engagement.

En l’état, YouTube ne propose toujours pas une option dans les réglages qui permettent de désactiver définitivement les doublages automatiques par IA.

Un commentaire pour cet article :

  • iMarco27(via l'app )
    12 Sep. 2025 • 19:02
    Catastrophique, comme les traductions des noms des vidéos, impossible à désactiver en plus. Ça génère du texte qui n’a aucun sens. Quel monde d’idiots…

