YouTube : les publicités seront bientôt encore plus irritantes

L’enfer se prépare : YouTube vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité publicitaire appelée « Peak Points » et alimentée par l’IA Gemini de Google, fonctionnalité qui identifie les moments d’une vidéo où l’engagement des spectateurs est le plus élevé. Cette technologie permet aux annonceurs de placer des publicités juste après ces pics d’attention, ce qui pourrait augmenter à la fois les impressions et les taux de clics — deux éléments clés dans la rémunération des créateurs sur la plateforme. Le modèle d’IA est entraîné à partir de l’analyse du contenu vidéo, y compris les images et les transcriptions, afin de repérer les moments les plus propices à l’insertion publicitaire.

Un moment fort dans la vidéo sera désormais suivi d’une publicité

Annoncée lors de l’événement YouTube Brandcast à New York, la fonctionnalité Peak Points est actuellement en phase pilote et sera déployée progressivement au cours de l’année. YouTube commence donc à tirer parti de l’intelligence artificielle pour optimiser sa monétisation, une évolution logique mais qui prend le risque de fortement déplaire à bon nombre d’utilisateurs de la plateforme. Dire que ces plateformes de partage se posaient initialement en concurrence des traditionnelles chaine de TV ou du câble blindées de pubs… pour finir par en reprendre tous les travers.