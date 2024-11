TikTok dévoile un outil d’IA pour créer des publicités à la demande

TikTok a ouvert à tous les annonceurs un outil d’intelligence artificielle pour générer des clips publicitaires, devenant ainsi la dernière plateforme en date à proposer cette technologie qui fait gagner du temps aux agences de marketing. Le réseau social annonce aussi un partenariat avec Getty Images.

TikTok veut aider les marques avec de l’IA

Les marques peuvent maintenant utiliser les images et vidéos sous licence de Getty Images pour créer des publicités générées par IA, y compris des avatars ressemblant à de vraies personnes.

Ce genre d’outils était très attendu depuis que l’IA générative a pris son envol avec la sortie de ChatGPT fin 2022. Après le texte et les images, la génération de vidéos a beaucoup gagné en qualité cette année. Les géants de la publicité en ligne, Google, Meta (Facebook, Instagram) et Amazon, ont lancé le mois dernier des outils de création automatisée de clips publicitaires.

Dans son communiqué, TikTok met en avant des données montrant que les campagnes de marketing sont plus efficaces quand leurs contenus sont renouvelés deux fois par semaine. « Mais maintenir ce niveau de créativité peut être difficile, surtout pour les annonceurs disposant de ressources limitées », constate l’entreprise.

Baptisé Symphony Creative Studio, l’outil de TikTok peut générer une vidéo à partir d’une description de produit, ajouter un avatar IA pour faire des commentaires sur ce produit et même incorporer un doublage dans différentes langues, le tout en quelques minutes.

Grâce aux images de Getty Images qui alimentent l’IA, les annonceurs « peuvent facilement créer des publicités et des contenus qui vont sembler similaires aux autres clips de la plateforme [créés par des humains] et vont ainsi s’intégrer parfaitement dans le flux de vidéos » que voient les utilisateurs, assure Getty Images dans son propre communiqué.

Des craintes de la part d’artistes

L’explosion de l’IA générative suscite l’enthousiasme de nombreuses entreprises et particuliers, mais aussi l’appréhension ou la colère de nombreux auteurs et artistes. Pour eux, la nouvelle technologie pille leur travail sans accord ni rémunération, et menace de les remplacer.

Des titres de presse comme le New York Times ont porté plainte, tandis que plusieurs organisations ont choisi de signer des contrats avec les sociétés technologiques pour commercialiser leurs contenus sous licence, dont Getty Images. L’agence de photos a par ailleurs lancé en septembre 2023 son propre outil d’IA générative pour produire des images à partir de ses archives de photographies.