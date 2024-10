Des abonnés YouTube Premium voient soudainement des publicités

L’intérêt principal de YouTube Premium est de ne plus avoir de publicités au niveau des vidéos. Et pourtant, certains abonnés ont soudainement vu apparaître des pubs.

« J’ai commencé à voir ces vidéos « sponsorisées » en haut. Elles ressemblent à une sorte de publicité — et ce, avec un compte premium. Est-ce nouveau ? », demande notamment une personne. Sur sa capture d’écran, on peut voir une publicité pour Google Workspace, avec notamment la mise en avant de la création d’un compte Gmail. YouTube, Workspace et Gmail appartiennent tous les trois à Google.

Ce n’est pas la première fois que des utilisateurs abonnés à YouTube Premium voient des pubs apparaître. Il y a eu une autre personne cette semaine et encore un autre il y a quelques mois.

Doit-on comprendre que YouTube Premium laisse maintenant passer quelques publicités, notamment celles en rapport avec les services de Google ? Un porte-parole a réagi auprès d’Android Authority : « Les abonnés de YouTube Premium ne devraient pas voir de publicités dans leur flux sur l’accueil et nous cherchons à savoir pourquoi cela a pu se produire. Nous avons également fait savoir à cet utilisateur qu’il devait contacter le service d’assistance ».

L’abonnement YouTube Premium, qui coûte 12,99€/mois, retire les publicités sur le service, permet de télécharger les vidéos pour les regarder hors ligne, d’avoir la lecture en tâche de fond et de profiter d’un accès au service de streaming musical YouTube Music.