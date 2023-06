YouTube va ajouter des doublages générés par IA pour les vidéos

YouTube propose déjà un système de doublage, avec les créateurs de vidéos qui peuvent proposer plus d’une piste audio. Cela concerne seulement quelques YouTubeurs en l’état, dont MrBeast. Bientôt, le service proposera des doublages générés par IA.

YouTube a profité du VidCon pour annoncer faire appel à l’équipe d’Aloud, un service de doublage basé sur l’IA et issu de l’incubateur Area 120 de Google. Leur outil transcrit d’abord la vidéo et donne au vidéaste une transcription qu’il peut réviser et modifier si nécessaire. Ensuite, l’outil fait la traduction dans les autres langues et produit le doublage. La vidéo ci-dessous explique le fonctionnement.

La plateforme de vidéos teste déjà l’outil avec des centaines de créateurs, comme l’a annoncé Amjad Hanif de YouTube à The Verge. Il précise qu’Aloud prend actuellement en charge quelques langues et que d’autres sont à venir. En l’état, Aloud est disponible en anglais, en espagnol et en portugais. D’autres langues arriveront donc plus tard, mais il n’y a pas encore une date ni une liste.

Bien sûr, l’idée est que tout le monde puisse regarder une vidéo et la comprendre. Le doublage de YouTube par IA vient d’une certaine façon faire sauter la barrière de la langue.

À terme, YouTube « s’efforce de faire en sorte que les pistes audio traduites ressemblent à la voix du créateur, avec plus d’expression et de synchronisation labiale », explique Amjad Hanif. Ces fonctionnalités sont prévues pour 2024. En attendant, la vidéo ci-dessous propose un doublage espagnol généré par IA. Cliquez sur l’engrenage pour choisir l’espagnol comme langue.