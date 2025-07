ChatGPT teste une nouvelle fonctionnalité baptisée « Etudions Ensemble »

OpenAI teste actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée « Study Together » dans ChatGPT, qui commence à apparaître chez certains abonnés. Contrairement à l’usage habituel du chatbot qui consiste à fournir des réponses directes, ce mode semble inverser la dynamique en posant davantage de questions à l’utilisateur, l’amenant à réfléchir activement. Certains y voient une tentative d’OpenAI de concurrencer Google LearnLM en orientant ChatGPT vers un usage plus éducatif. Des rumeurs évoquent également la possibilité d’un futur mode collaboratif, où plusieurs utilisateurs pourraient étudier ensemble dans une même session de chat.

