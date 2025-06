ChatGPT est en rade ce mardi chez de nombreux utilisateurs

Le service ChatGPT d’OpenAI connait une panne partielle ce mardi matin, de nombreux utilisateurs ayant droit à des messages d’erreurs tels que « Hmm… quelque chose semble avoir mal tourné. » De nombreux messages signalant l’indisponibilité de la plateforme ont fait surface sur X (anciennement Twitter) et Reddit, tandis que le site de surveillance Downdetector indique que les problèmes ont démarré très tôt ce matin, affectant plusieurs régions du monde. OpenAI a confirmé sur sa page d’état que les utilisateurs étaient confrontés à des taux d’erreur inhabituels et à une latence accrus sur ChatGPT, l’outil de texte-vidéo Sora ainsi que les API.

La panne semble pour l’instant assez incohérente, car certains utilisateurs ont toujours accès à ChatGPT — mais constatent des performances de l’IA plus lentes que d’habitude — tandis que d’autres sont tout bonnement incapables d’utiliser le service. Le problème persiste au moment d’écrire ces lignes et OpenAI s’est contenté de déclarer qu’il enquêtait activement sur la cause du problème… sans fournir de délai pour le rétablissement complet du service. Et vous chers lecteurs, avez vous rencontré des soucis avec ChatGPT aujourd’hui ?