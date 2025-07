SFR a expliqué les raisons de sa grosse panne

SFR a connu une très grosse panne de réseau le 16 juin 2025, au point que la plupart des abonnés fixes et mobiles ne pouvaient plus passer des appels, envoyer des messages ou naviguer sur Internet. Mais quelles sont les raisons ? Il y a maintenant des explications.

Les routeurs qui s’arrêtent soudainement

Le 1er juillet 2025, Olivier Tailfer, le directeur exécutif réseau de SFR, a participé à une session d’échanges avec les employés de l’opérateur au logo rouge pour discuter de cette grosse panne. Les faits sont relatés par Le Monde.

Tout a commencé à 10 heures du matin au moment d’opérations pour améliorer le réseau de SFR dédié aux entreprises. Olivier Tailfer a expliqué que SFR voulait mettre en place un correctif de sécurité au niveau des routeurs. A priori, cette opération n’était pas vraiment compliquée, étant donné que le groupe était confiant pour la réaliser en pleine journée et non la nuit comme cela peut parfois avoir lieu pour les mises à jour critiques. À cela s’ajoute le fait que des opérations similaires avaient eu lieu les jours précédents et tout s’était bien passé.

Il est maintenant 11 heures et « la catastrophe arrive », a indiqué le responsable de SFR. À partir de ce moment, une centaine de routeurs de l’opérateur s’arrêtent soudainement. À partir de ce moment, 60 % des opérateurs télécoms pour les entreprises, qui utilisent le réseau de SFR pour servir leurs clients, n’avaient plus accès à Internet. Ainsi, environ 20 000 clients professionnels ont été bloqués. De même, un peu plus de la moitié des boutiques et des revendeurs ont eux aussi perdu l’accès à Internet.

Une solution… puis un autre problème

Vient alors l’après-midi. SFR trouve une solution pour résoudre le problème de base. Mais il s’avère que le correctif a en réalité eu un effet de bord sur deux points de présence principaux, à savoir des sites essentiels pour gérer le trafic Internet. Des plateformes qui gèrent l’acheminement des données mobiles commencent à planter. À partir de ce moment, l’opérateur est uniquement en mesure de supporter 20 % du trafic, ce qui explique la grosse panne pour les clients.

Les équipes de SFR ont travaillé pendant plusieurs heures et il a fallu attendre 23 heures pour un retour à la normale. L’opérateur a ensuite offert 100 Go à ses abonnés pour s’excuser.

Au vu de cette grosse panne nationale, SFR passe maintenant au crible tous ses processus d’intervention sur les routeurs et leur configuration pour déceler à quel niveau une erreur a pu se produire. C’est la même histoire pour les mécanismes visant à protéger ses plateformes de données mobiles.

Il faut dire que cette panne tombe au pire moment : celui où SFR cherche à se vendre. Malgré tout, les discussions pour la vente se poursuivent.